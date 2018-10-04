Тернопільських депутатів, чиновників та активістів закликали бойкотувати три телеканали. ФОТО

04/10/2018 Розмір тексту:

Сьогодні “Вільні Люди Тернопіль” провели біля Тернопільської облдержадміністрації просвітницьку акцію, закликаючи очільників області, народних депутатів від Тернопільщини, громадських діячів і журналістів не співпрацювати з телеканалами “NewsOne” , “112” та “Інтер”.

Активісти роздавали листівки з гаслами “Обережно! Рупори Кремля!”, доповнені зображеннями власників цих медіа – Андрія Портнова (“NewsOne”), Віктора Медведчука (“112 Україна”), Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна (“Інтер”).

“Російська пропаганда вклала значні ресурси в “NewsOne”, “112 Україна”, “Інтер”, які є потужними рупорами Кремля в Україні. Сьогодні в Парламенті була прийнята постанова, яка є приводом для того, щоб Рада національної безпеки і оборони України розглянула питання про заборону діяльності телеканалів “NewsOne” та “112 Україна”. За неї проголосувало 229 депутатів. Тепер слово за Президентом. А до тернопільських політиків, громадських діячів, представників ЗМІ є проста вимога – бойкотувати на власному прикладі ці телеканали, не ходити на ефіри, не давати коментарі”, – говорить Іван Ковалик, координатор “Вільні Люди Тернопіль”.

Під час акції активісти передали голові Тернопільської обласної ради Віктору Овчаруку звернення із закликом до лідерів думок, політиків, експертів припинити будь-яку співпрацю зі ЗМІ, що займають антиукраїнську позицію. Поспілкувавшись з Віктором Вікторовичем, домовилися на найближчій сесії обласної ради винести на розгляд депутатів звернення до центральних органів влади щодо внесення проросійських телеканалів в санаційний список України.

“Ми винесемо це питання на сесію обласної ради на розгляд депутатів. Таким чином дамо можливість політикам Тернопільщини показати свою публічну позицію натиснувши потрібну кнопку. Сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір”,- додає Іван Ковалик.

Нагадаємо, «Вільні Люди» з 2016 року втілюють громадську кампанію «Інтеру – бойкот», аби рупор кремлівської пропаганди в Україні припинив мовлення. З вересня 2018 року «Вільні Люди» проводять моніторинг з виявлення політиків з проукраїнською позицією в ефірах «112» та «NewsOne», закликаючи українських політиків, представників влади, правоохоронних органів, інститутів громадянського суспільства та інших бойкотувати, всіляко ігнорувати діяльність «рупорів Кремля».