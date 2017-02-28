Тернопільських чиновників змусять зробити хоч щось корисне

28/02/2017 Розмір тексту:

З першого березня на Тернопільщині стартує двомісячник благоустрою. Акція передбачає прибирання доріг, узбіч, дворів, догляд історичних пам’яток і зелених насаджень. Злучити до прибирання планують максимум громадськості, почнуть з держслужбовців.

«Чисто там, де не смітять» – таке гасло цьогорічного двомісячника благоустрою. Під час цієї акції пройде чимало заходів для виховання екологічної культури жителів краю. «З кожним роком область стає все більш засміченою. Тому під час цього двомісячника благоустрою важливо звернути увагу на питання екологічної культури нсамеперед в молоді. Важливо донести, що пріоритетом має стати не прибирання, а певне виховання, щоб не смітити. Після зими, як ніколи помітна наша екологічна культура. Проблемою є чистота доріг, узбіч, дворів. Загалом акція включає 9 основних пунктів, серед яких догляд за історичними пам’ятками, вулицями, зеленими насадженнями та залучення максимальної кількості людей до місячника благоустрою», – каже заступник начальника управління ЖКГ ОДА Софія Близнюк.

Наразі на Тернопільщині нараховують 740 нелегалізованих сміттєзвалищ. Причиною цієї ситуації називають легковажне ставлення керівників місцевих органів влади до екологічних питань. Відтепер місцеву вдладу штрафуватимуть за кожне несертифіковане сміттєзвалище.