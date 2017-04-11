Тернопільських чиновників з “картою поляка” оштрафують і виженуть з роботи?

11/04/2017 Розмір тексту:

13 березня Президент України Петро Порошенко подав до Парламенту проект змін до законодавства стосовно врегулювання питання подвійного громадянства. На перший погляд, цей закон торкнеться лише тих, хто отримав громадянство іншої країни, проте є чимало підводних каменів, які будуть вельми цікаві пересічним тернополянам.

На Тернопільщині як і в сусідніх областях поширена практика отримання т.зв. “Карти поляка”. Так-от, за новим законом вказаний документ може бути прирівняним до паспорту іноземної держави, а власники «карти поляка» будуть вважатися біпатридами. Справа в тім, що у самій Польщі на офіційному рівні, а конкретніше змінами до однойменного закону визнали, що “Карта поляка” є кроком на зустріч польському громадянству. Поляки вважають факт отримання “Карти поляка” юридичним актом, який посвідчує намір особи оформити громадянство РП. Тож, чи може «Карта поляка» створити купу проблем для її власника? Так, безумовно!

Особливо проблеми чекають дрібних чиновників Тернопільщини, Львівщини, Волині, які у минулі роки визнавали власне польське коріння та зізнавались у любові до Посполитої перед консулами цієї держави. Лише в стінах тернопільського «білого дому» засідає не менше сотні щасливих власників «карти поляка». Попри звільнення з насиджених кабінетів і позбавлення права обіймати посади у владі, обиратись чи бути обраним у представницькі органи, «картополяківці» можуть бути позбавленні права на пенсію, а також отримають чималі суми штрафу.

Зауважте, що законопроект поданий Президентом у Верховну Раду як невідкладний, а отже Парламент мусить його розглянути ще до червня цього року. Після скандалів з кількома громадянствами екс-голови ДФС Романа Насірова та «ляшківця» Артеменка, який ледь не дав росіянам Крим в оренду, голоси за цей закон швидше-за-все знайдуться.

Щоб не попасти в «нюанс», власникам «Карти поляка» юристи рекомендують діяти вже сьогодні. Найкращий варіант убезпечити себе від відповідальності, це письмово доказати відсутність наміру отримувати польське громадянство (наприклад, направити рекомендований лист на Консульство про відмову від громадянства РП, або ж прохання скасувати документ виданий Польщею), тим більше що з червня і по українському паспорту можна буде вільно подорожувати Європою.

Роман Чуйко