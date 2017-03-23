Тернопільських автолюбителів не лякають ні патрульні, ні штрафи

23/03/2017 Розмір тексту:

Патрульні зупинили 3-х нетверезих водіїв-правопорушників.

На вулиці 15 квітня, близько 22-ї години вечора, полісмени помітили автомобіль Ford Transit, який порушував ПДР. Інспектори наказали водієві зупинитися. При розмові з правопорушником вони помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Запропонували громадянину пройти освідування на алкотестері драгер чи проїхати до медичного закладу. Однак водій відмовився.

На 33-річного правопорушника інспектори склали протокол за ст. 130 (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову 122 (порушення ПДР).