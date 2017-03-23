Тернопільських автолюбителів не лякають ні патрульні, ні штрафи
Патрульні зупинили 3-х нетверезих водіїв-правопорушників.
На вулиці 15 квітня, близько 22-ї години вечора, полісмени помітили автомобіль Ford Transit, який порушував ПДР. Інспектори наказали водієві зупинитися. При розмові з правопорушником вони помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Запропонували громадянину пройти освідування на алкотестері драгер чи проїхати до медичного закладу. Однак водій відмовився.
На 33-річного правопорушника інспектори склали протокол за ст. 130 (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову 122 (порушення ПДР).
Цієї ж ночі на вулиці Пушкіна зупинили 38-річного Daewoo Lanos у стані алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,89 проміле алкоголю в крові. Що майже у 10 разів перевищував допустиму норму.
А близько 5-ї години ранку зупинили нетверезого 28-річного водія ВАЗ 2108.
На водіїв патрульні склали відповідні адмінматеріали, повідомляють в управлінні патрульної поліції.
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