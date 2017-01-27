Тернопільську студентку ледь врятували після відпочинку у нічному клубі

27/01/2017 Розмір тексту:

Медики надавали допомогу 22-річній студентці 6-го курсу одного із тернопільських вишів.

Сталося це 26 січня о 3.28. У дівчини була алкогольна інтоксикація важкого ступеня, повідомляє Доба.

— Після проведення необхідних заходів пацієнтку доставили у психоневрологічний диспансер, — повідомляють в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.