Тернопільську студентку ледь врятували після відпочинку у нічному клубі

27/01/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Медики надавали допомогу 22-річній студентці 6-го курсу одного із тернопільських вишів.

Сталося це 26 січня о 3.28. У дівчини була алкогольна інтоксикація важкого ступеня, повідомляє Доба.

— Після проведення необхідних заходів пацієнтку доставили у психоневрологічний диспансер, — повідомляють в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

  • Теги:

Коментарі (1)

свідома українка

27/01/2017

таки чогось та навчилася за 6 років ))), хоча може перестаралася

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,280 / 9.52m