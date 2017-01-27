Тернопільську студентку ледь врятували після відпочинку у нічному клубі
27/01/2017 1
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Медики надавали допомогу 22-річній студентці 6-го курсу одного із тернопільських вишів.
Сталося це 26 січня о 3.28. У дівчини була алкогольна інтоксикація важкого ступеня, повідомляє Доба.
— Після проведення необхідних заходів пацієнтку доставили у психоневрологічний диспансер, — повідомляють в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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Коментарі (1)
свідома українка27/01/2017
таки чогось та навчилася за 6 років ))), хоча може перестаралася