Тернопільську міськраду “трусять” столичні силовики. Через землю? ФОТО

17/03/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській міськраді столичні силовики проводять спецоперацію.

Як повідомляє сайт ternopil.te.ua, обшуки проводяться в управлінні містобудування, архітектури та кадастру і відділі земельних ресурсів міської ради. Поліцейських найбільше цікавлять документи щодо інвестиційних договорів міської ради та поштова кореспонденція.

За даними видання, у Тернопіль приїхала та сама київська бригада МВС, яка вже проводила обшуки у міській раді у травні 2015 року. Поліцейські пред’явили дозвіл на обшук, виданий Печерським судом у Києві.

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