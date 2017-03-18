Тернопільську міськраду “трусять” столичні силовики. Через землю? ФОТО
17/03/2017 3
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У Тернопільській міськраді столичні силовики проводять спецоперацію.
Як повідомляє сайт ternopil.te.ua, обшуки проводяться в управлінні містобудування, архітектури та кадастру і відділі земельних ресурсів міської ради. Поліцейських найбільше цікавлять документи щодо інвестиційних договорів міської ради та поштова кореспонденція.
За даними видання, у Тернопіль приїхала та сама київська бригада МВС, яка вже проводила обшуки у міській раді у травні 2015 року. Поліцейські пред’явили дозвіл на обшук, виданий Печерським судом у Києві.
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Коментарі (3)
Правда17/03/2017
МОЛОДЦІ МЕНТИ, після міської ради потрібно трусити Тернопільську РДА, Держгеокадастр у Тернопільському районі та ближні сільські ради в радіусі 10 км. від Тернополя тому, що там вкрадено на сотні мільйонів гривень землі як приватної так і державної власності.Роздіти це бидло до трусів і щоб іще позичали.
сірант17/03/2017
ПОЧАЛОСЯ
MAUZER17/03/2017
Мабуть з минулого разу гроші вже закінчились, а Тернопільська міська рада чергового “траншу” не надала! Ось і приїхали забрати силоміць.