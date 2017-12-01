Тернопільську малечу запрошують у зимову казку

01/12/2017 Розмір тексту:

Тернопіль уже готується до новорічно-різдвяних свят. А більшість культурно-розважальних заходів, виставок, концертів стартують із середини грудня. Найбільше Нового року та Різдва очікує малеча. І для них у двох театрах міста з нагоди зимових свят підготували казки і вистави.

В Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки святкові дійства до дня святого Миколая триватимуть із 16 до 19 грудня включно.

– Цього року ми підготували дитячий ранок «Листи до святого Миколая», – розповіли у ляльковому. – Усі дітки напередодні свята пишуть листи Чудотворцю, у яких просять матеріальних та духовних дарунків. А добрий старець уважно перечитує кожен лист, і вирішує хто на що заслуговує. Та не терпить хороших справ нечиста сила. Підступні та водночас кумедні чорти намагаються викрасти листівки-побажання малечі та казкових героїв, і зіпсувати це світле свято. Проте, добро завжди перемагає зло. Ангели спускаються з небес і проганяють рогатих. Після цих захоплюючих пригод, з’явиться і сам Святий Миколай та щедро одарує усіх малят в залі гостинцями та зимовою казкою «Незвичайний маскарад».

А з 22 грудня і до 14 січня наступного року в театрі ляльок проходитимуть дитячі ранки під назвою «Новий рік або піратські забави». Це буде феєричне дійство, у якому діти зможуть погратися зі справжніми піратами, зустрітися з Дідом Морозом та Снігуронькою, поводити веселі хороводи, поспівати та потанцювати. Після цього на учасників свята чекає приємний подарунок – прем’єра новорічної казки «Мороз-Морозенко». Вартість квитків на новорічні дійства – 40 гривень. Придбати їх можна у касі лялькового щоденно, крім суботи, з 10.00 до 17.00, у неділю – з 10.00 до 15.00.

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка новорічні ранки відбуватимуться із 17 грудня 2017 року до 4 січня 2018 року. Актори підготували для малечі дійство «Пригоди в Країні Морозива» та прем’єру музичної казки Григорія Усача «Кришталева туфелька» за мотивами казки Шарля Перро «Попелюшка». Початок новорічних ранків об 11.00 та 14.00. Квитки можна купити у касі драмтеатру. Додаткова інформація за телефонами: 52-40-66, 25-05-04.

Ольга Трач