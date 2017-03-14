Тернопільську малечу будуть вчити “спік інгліш” мультфільмами та іграми

14/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі діти можуть вчити англійську мову за спеціальною розважальною програмою. Заняття відбуватимуться тричі на тиждень у бібліотеці №2 для дітей.

«КіноUp» – така назва проекту з вивчення англійської мови. У програмі – перегляд мультфільмів, розважальні ігри, цікава методика вивчення граматики. Серед організаторів проекту – творче об’єднання «Кінохвиля».

«Перше пробне заняття вже відбулося у Палаці кіно. Діти подивилися мультик, потім вчили назви персонажів. Загалом вивчення англійської мови за допомогою кінофільмів – надзвичайно цікаве заняття. Оскільки навчання відбувається в ігровій формі. Тобто, діти граючись, вивчають іноземну мову. У процесі навчання здобуваються не лише комунікативні навички, а й вивчається письмо, граматика, орфографія, фонетика. Наше завдання – зацікавити дітей для вивчення іноземної мови», – каже викладач Наталія Гоца.

Проект «КіноUp» розрахований на дітей різних вікових груп: від чотирьох і десяти років. Тривалість навчання – чотири місяці. Заняття відбуватимуться в понеділок, четвер і в суботу в бібліотеці №2. Долучатися можуть всі охочі, проте необхідно попередньо записатися у соцмережах або за номером телефону – 067 72 73 382.