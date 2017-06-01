Тернопільську аптекарку можуть посадити на три роки за продаж наркотиків

01/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано для розгляду до суду кримінальне провадження за ч.1 ст.320 КК України (порушення встановлених правил відпуску наркотичних засобів) стосовно працівника однієї з аптек міста Тернополя.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що провізор однієї з аптек обласного центру реалізовувала наркотичні комбіновані лікарські препарати, які містять в собі наркотичний засіб- кодеїн, з порушенням вимог чинного законодавства, без рецепту лікаря та в забороненій кількості.

Нагадаємо, злочин викрито на початку цього року спільно з працівниками поліції. Під час обшуку у складських приміщеннях аптеки окрім ліків, заборонених для продажу без рецептів, було виявлено десятки протермінованих препаратів.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.