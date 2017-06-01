Тернопільську аптекарку можуть посадити на три роки за продаж наркотиків
Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано для розгляду до суду кримінальне провадження за ч.1 ст.320 КК України (порушення встановлених правил відпуску наркотичних засобів) стосовно працівника однієї з аптек міста Тернополя.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Встановлено, що провізор однієї з аптек обласного центру реалізовувала наркотичні комбіновані лікарські препарати, які містять в собі наркотичний засіб- кодеїн, з порушенням вимог чинного законодавства, без рецепту лікаря та в забороненій кількості.
Нагадаємо, злочин викрито на початку цього року спільно з працівниками поліції. Під час обшуку у складських приміщеннях аптеки окрім ліків, заборонених для продажу без рецептів, було виявлено десятки протермінованих препаратів.
Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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