Тернопільському судді подарували величезну квартиру у Львові

11/10/2017 Розмір тексту:

Суддя Тернопольсого міськрайоного суду Тернопільської області Олег Холява отримав від батьків у подарунок квартиру у Львові площею понад 100 квадратних метра.

Таке повідомлення про зміну майнового стану він подав до Єдиного державного реєстру декларацій, повідомляє «Слово і Діло».

Згідно з поданим документом, суддя 5 жовтня отримав від громадян України Ігоря Петровича Холяви, свого батька, та Марії Павлівни Альчук, імовірно, матері, квартиру у Львові загальною площею 100,4 кв. м.

В електронній деклалаціі за 2016 рік Холява вказав, що володів частиною подарованої квартири у Львові, а також користувався автомобілем свого батька Mazda 3 2007 року випуску.

За минулий рік він заробив 213 тисяч 886 гривень. Готівкою він зберігає 10 тисяч доларів.