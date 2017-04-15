Тернопільському прокурору-вбивці “світить” довічне. ВІДЕО

15/04/2017 0
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В’ячеслав Чайка, якого поранили у власному домі, помер у реанімації.

Напередодні його стан погіршився, сталася зупинка серця. Медики стабілізували стан пацієнта, але згодом той помер.

В’ячеслава Чайку, колись керівника міліції Рівненщини, важко поранили у власному будинку два тижні тому. Його дружина була вбита.

Після інциденту поранений в інтерв’ю ТСН розповів, що у нього поцілив його син – тернопільський прокурор Ігор Чайка.

Детальніше – в сюжеті.

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