Тернопільському актору, котрий підрізав колегу, призначили 60000 гривень застави

09/03/2017 0
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За принципової позиції  Тернопільської місцевої прокуратури актора драмтеатру, що 14 лютого 2017 року наніс тілесні ушкодження ножем  працівнику  цього ж закладу культури, взято під варту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Апеляційний суд Тернопільської  області, розглянувши апеляційну скаргу прокурора Тернопільської місцевої прокуратури, скасував ухвалу слідчого судді Тернопільського  міськрайонного суду, за якою актору обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сьогодні, 9 березня 2017 року, підозрюваному у нанесенні тілесних ушкоджень, обрано новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення  60 000 грн застави.

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