Тернопільського заробітчанина у Росії примушували стати бойовиком. ВІДЕО

13/02/2017 Розмір тексту:

Експорт «русского мира» на Донбас готувався ще до початку анексії Криму.

Черговий доказ причетності російських спецслужб до захоплення територій Донбасу бойовиками терористичних псевдореспублік здобуто Службою безпеки України. Про це повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Мешканець Тернополя розповів правоохоронцям про те, як офіцери ФСБ та їх підопічні рецидивісти намагалися завербувати українця для участі у збройній агресії проти України ще до початку анексії Криму.

Тернополянин планував тимчасово працевлаштуватися у російській будівельній компанії у вересні 2013 року та повернутися на батьківщину до кінця грудня. Натомість він потрапив у кабалу, безкоштовно будуючи житло для російських ФСБ-шників неподалік Санкт-Петербургу. Чоловіка, позбавленого документів і будь-яких прав, змушували до рабської праці, поміж тим агітуючи до участі у «наведенні порядку» в Україні.

Військова спеціальність «зенітчик» та досвід запуску ракет із ПЗРК, який заробітчанин здобув ще під час строкової служби у радянській армії, неабияк зацікавили росіян. Чередуючи насильство із пропагандою та обіцянками щедрих заробітків, вони намагалися переконати тернополянина скористатися своїм досвідом і разом з ними вирушити на схід України «утихомирювати українців».

Фактично перебуваючи у заручниках своїх роботодавців, тернополянин став важливим свідком того, яким чином російські спецслужби завчасно здійснювали пошук «добровольців» для підтримки сепаратистів Донбасу та здобували кошти для неофіційного фінансування бойовиків.

Після втечі від своїх поневолювачів і повернення в Україну чоловік звернувся до Управління СБ України в Тернопільській області, де і розповів про всі обставини його вербування та злочини росіян.

Служба безпеки України наголошує, що громадянам України, яким довелося потрапляти у подібні життєві ситуації, після повернення на батьківщину слід невідкладно звертатися до органів СБУ та у жодному разі не виконувати злочинні завдання, до яких їх змушували представники іноземних держав.