Тернопільського прокурора, який вбив батька та мачуху, визнають неосудним?

Саме таке рішення ухвалив 12 квітня Рівненський міський суд, повідомляє сайт Тернополяни.

Згідно тексту ухвали, підозрюваного направили в медзаклад «для проведення стаціонарної судової психіатричної експертизи строком на два місяці».

Не виключено, що Ігоря Чайку таким чином намагаються визнати неосудним – у прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області є чимало знайомих, які могли б допомогти йому не відбувати покарання за умисне вбивство. І зробити людину психічнохворою – чи не найлегший спосіб. Однак, час покаже…

Тим часом нагадаємо, що під час конфлікту, який був на вулиці Жуковського у Дубні, було поранено батька підозрюваного – В’ячеслава Чайку. Його друга дружина-адвокат Віта Шаблій від вогнепальних поранень загинула на місці. Чайка-старший після операції був у тяжкому стані, але при свідомості. На другий день після інциденту він давав коментарі ЗМІ. Журналістам розповів, що у нього та дружину стріляв його син від першого шлюбу. Та через два тижні чоловік помер у лікарні. Зазначимо, що у родині був конфлікт через будинок, де і відбулася стрілянина. Поліція основною версією конфлікту розглядала неприязні стосунки у родині.