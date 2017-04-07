Тернопільського прокурора-вбивцю відсторонили від посади

07/04/2017 Розмір тексту:

Працівника прокуратури Тернопільської області Ігора Чайку, якого підозрюють у вбивстві мачухи та пораненні батька, відсторонили від посади.

Як повідомляє кореспондент ERVE.UA, це зробили за клопотанням прокуратури Рівненщини.

Нагадаємо, що зараз 4 квітня Ігор Чайка сам прийшов у прокуратуру Рівненщини разом із адвокатом. Того ж дня йому було оголошено про підозру та обрано міру запобіжного захисту у вигляді домашнього арешту.

Нині обласна прокуратура клопоче про зміну запобіжного заходу на більш жорсткий – тримання під вартою. Адже вважає, що він може тиснути на свідків. Зокрема свого батька, колишнього правоохоронця, В’ячеслава Чайку, який перебуває у столичному госпіталі.

Нагадаємо, що ввечері першого квітня у Дубно на вулиці Жуковського була вбита екс-кандидатка в мери Дубно, адвокат Віта Шаблій та отримав поранення В’ячеслав Чайка.