Тернопільського нардепа підловили на кнопкодавстві. ВІДЕО
20/01/2017 0
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Народного депутата Ігоря Побера помітили за «кнопкодавством» під час голосування за законопроект №4261 “Проект Постанови про встановлення Дня українського добровольця”.
Відео у загальний доступ оприлюднили на knopkodavy.chesno.org.
Такі дії не вписуються в картину якісної роботи парламенту, за яку вболівають сьогодні. «Кнопкодавство» активно засуджують журналісти, пише Терен.
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