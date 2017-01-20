Тернопільського нардепа підловили на кнопкодавстві. ВІДЕО

20/01/2017 Розмір тексту:

Народного депутата Ігоря Побера помітили за «кнопкодавством» під час голосування за законопроект №4261 “Проект Постанови про встановлення Дня українського добровольця”.

Відео у загальний доступ оприлюднили на knopkodavy.chesno.org.

Такі дії не вписуються в картину якісної роботи парламенту, за яку вболівають сьогодні. «Кнопкодавство» активно засуджують журналісти, пише Терен.