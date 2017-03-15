Тернопільського мера утримують його дружина та донька?

15/03/2017 Розмір тексту:

Такий висновок можна зробити зі слів дружини міського голови Сергія Надала – Олени, яка днями дала інтерв’ю місцевій газеті «Вільне Життя».

– Інколи в сім’ях трапляються суперечки щодо доходів, особливо, коли жінка заробляє більше, аніж її чоловік. Як із цим у вашій родині?

– Наші стосунки ніколи не будувалися на грошах. Ми познайомилися ще студентами. І все, чого досягли, досягли разом. У нас є взаєморозуміння, і це головне. Я впевнена — якби Сергій був бізнесменом, він став би одним із кращих у своїй справі завдяки працьовитості, енергії, організаторським здібностям. Та він обрав шлях службовця. І я підтримую його вибір. Мій чоловік робить дуже важливу справу, люди кажуть, що під його керівництвом місто змінюється на краще. Тому неважливо, скільки заробляє він, а скільки — я. До того ж, у бізнесі теж не все гладко і солодко. Бувають і важкі періоди. Тому основне — підтримувати одне одного.

– Олено, ви говорили, що ваша донька уже стала на ноги. Чим вона нині займається?

– О! Тут Анастасія вся у батька. Така ж наполеглива і працьовита. Я пишаюся нею. Склалось так, що вона вчиться і працює в іншому місті. Настя теж приватний підприємець, займається юриспруденцією. Що тут скажеш: донька — сучасна українська дівчина, успішна, сама на себе вже заробляє