Тернопільського чиновника кинуть за грати через нерухомість

15/05/2017 0
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На Тернопільщині чиновник відповідатиме за недостовірні дані у е-декларації.

Прокуратурою Тернопільської області спільно з Управлінням  захисту економіки в Тернопільській області  Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено факт подання посадовцем державного підприємства недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої  на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Встановлено, що заступником  генерального директора з підтвердження та оцінки відповідності державного підприємства  зазначено  у декларації недостовірні  дані про наявні у нього на праві власності об’єкти нерухомості. Розпочато досудове розслідування за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

 

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