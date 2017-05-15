Тернопільського чиновника кинуть за грати через нерухомість

15/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині чиновник відповідатиме за недостовірні дані у е-декларації.

Прокуратурою Тернопільської області спільно з Управлінням захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено факт подання посадовцем державного підприємства недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Встановлено, що заступником генерального директора з підтвердження та оцінки відповідності державного підприємства зазначено у декларації недостовірні дані про наявні у нього на праві власності об’єкти нерухомості. Розпочато досудове розслідування за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.