Тернопільські журналісти взялися за зброю. ФОТО

09/09/2017 Розмір тексту:

Напередодні третьої річниці створення окремої артилерійської бригади, для тернопільських журналістів організували прес-тур на полігоні в селі Біла. Медійники могли випробувати ряд заходів фізичної і вогневої підготовки.

Стріляли, бігали, долали ряд перешкод, – таким чином тернопільські журналісти ознайомлювалися з життям військових.

«Метою такого заходу було надати можливість колегам спробувати на собі, ряд заходів фізичної та вогневої підготовки. Сміливці – медійники зголосились проповзти по-пластунськи добрий відрізок шляху під «колючкою», долали перешкоди, які траплялись на шляху, стрибали в окопи, а також по команді просувалися, щоб знешкодити противника, який умовно затаївся в лісосмузі. Сорок п’ять хвилин по часу долали смугу перешкод, а під час виходу група отримала завдання евакуювати пораненого. Аби події виглядали більш реалістичними, військові інструктори час від часу використовували вибухові пакети, робили димові завіси, створювали шумові ефекти. Жіноча половина не наважилась на такі випробування, а все ж вирішила на відстані спостерігати за подіями, хоча стрілецьку зброю до рук згодом взяли. На навчальних місцях керівники занять показували як розбирати та збирати автомати, знайомили з вправами стрільб у тирі, інструктували з заходів по техніці безпеки у поводженні зі зброєю», – розповів прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

На полігоні для журналістів створили справжні бойові умови. Медійники на власних плечах відчули вагу бронежилетів і зброї. Таким чином представники ЗМІ ознайомлювалися з життям українських воїнів у зоні АТО.

Софія Романська