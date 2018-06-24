Тернопільські випускники встановили “парасольковий” рекорд. ФОТО

24/06/2018 Розмір тексту:

Учасники вчорашнього параду випускників несподівано встановили рекорд – найбільша кількість парасольок на одній вулиці.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал, виступаючи перед випускниками.

Нагадаємо, вчора у Тернополі відбулося свято випускників. Більше тисячі юнаків та дівчат пройшли вулицею Руською та проспектом Бандери до міського стадіону, де відбулися урочистості. Через примхи погоди крокувати вчорашнім учням та їхнім вчителям довелося під дощем.

Більше фото тернопільських випускників та випускниць можна переглянути тут.