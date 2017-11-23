Тернопільські вузи позбавлять статусу національних?

22/11/2017 Розмір тексту:

Кабінет Міністрів України затвердив порядок і критерії надання вищому навчальному закладу статусу національного, підтвердження або позбавлення цього статусу.

Як передає кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна“, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

“Сьогодні з 208 вузів 115 мають статус національного, тому нам необхідно цією постановою визначити чіткі критерії для надання та позбавлення цього статусу”, – сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час засідання.

Згідно з проектом рішення, текст якого є в розпорядженні агентства “Інтерфакс-Україна”, уряд встановив, що виші, які отримали статус національного до 2017 року включно, мають його підтвердити.

Зокрема, ті виші, яким такий статус було надано в 1994-1997 роках, мають його підтвердити в 2018 році, 1998-2000 роках – у 2019 році, 2001-2003 роках – у 2020 році, 2004-2006 роках – в 2021 році, 2007-2009 роках – у 2022 році, 2010-2013 роках – в 2023 році і 2014-2017 роках – в 2024 році.

Підтвердження статусу має відбуватися щосім років і передбачає проведення як внутрішнього, так і зовнішнього аналізу вишу.

Порядок надання статусу передбачає, що він надається за результатами конкурсу, який оголошується щорічно до 31 січня Національним агентством з питань забезпечення якості вищої освіти на підставі кількості вакантних статусів національних вишів.

Ця кількість не може бути більшою кількості вузів, які втратили статус національних у попередньому календарному році.

Якщо вакантних статусів немає, то конкурс не оголошується.

Щорічно до 31 жовтня Нацагентство на підставі конкурсних справ приймає рішення про надання тому чи іншому вишу статусу національного. Після чого Міністерство освіти і науки подає Кабміну проект указу президента про присвоєння вишу статусу національного.