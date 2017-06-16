Тернопільські волонтери взялися ремонтувати міст власним коштом. ФОТО

16/06/2017 Розмір тексту:

Волонтери ремонтують міст, який сполучає береги Тернопільського ставу. Цієї неділі там має проходити напівмарафон. Відтак організатори цього заходу разом з іншими небайдужими людьми взялися за ремонт мосту. Охочих допомагати просять приєднуватися.

Для цієї доброчинної справи волонтери гуртувалися в соцмережах. Усі необхідні будівельні матеріали вирішили купувати за власний кошт.

«Переважно підтримали ініціативу велосипедисти, які братимуть участь у велопробізі. Цей велопробіг неможливий, якщо міст залишатиметься в аварійному стані. Оскільки там дуже великі ями і їхати буде небезпечно. Ми знаємо вже кілька випадків, що люди на цій споруді травмувалися і не хочемо, щоб такі прикрі випадки трапилися знову. Ми не ставимо перед собою мету, щоб якось споруду переобладнати, ми хочемо лише зробити міст комфортнішим для велосипедистів, а також для всіх інших», – відзначає волонтер Антон Одобецький.

Волонтери сподіваються, що акція приверне увагу громадськості і влади, відтак розпочатий ремонт вдасться завершити скоріше.

Софія Романська