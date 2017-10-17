Тернопільські волонтери відправили на фронт десятки відер з варениками, які “дають силу перемагати”

17/10/2017 Розмір тексту:

26 відер вареників відправили волонтери благодійної організації «Бункер С» захисникам України. Готували страву упродовж тижня. Воїни у зоні антитерористичної операції отримають вареники, залиті смальцем, у готовому вигляді.

Волонтери благодійної організації «Бункер С» продовжують традицію ліплення вареників для українського війська. У приготуванні страви необхідні охочі допомагати. Відтак тернопільських господинь просять відгукнутися.

«Вареники дають силу перемагати нашому війську», – переконана волонтерка Діана Малолєткіна. Відтак вона закликає жительок Тернопільщини об’єднуватися у допомозі нашим воїнам.

«Вареники об’єднують – це факт. Традиція ліпити їх є навіть в Америці. Зокрема в Канаді багато храмів і шкіл збудовано на гроші, які виручені з продажу вареників. Тож закликаю тернополянок підтримувати цю добру ініціативу. Ми вже відправили вареники, які готували минулого тижня. Цього тижня знову розпочинаємо».

Також жителів Тернопільщини просять приносити продукти, які необхідні для приготування вареників.

Варять національну страву у приміщенні «Бункеру С» за адресою: Тернопіль, вул. Старий Ринок 1. А.

Софія Романська