Тернопільські волонтери відправили бійцям на Святвечір кілька тисяч вареників. ФОТО

05/01/2017 Розмір тексту:

Господині з «Бункера-С» знову взялися за вареники. Вони зібралися напередодні Різдвяних свят, щоб наліпити кілька тисяч вареників для українських захисників. Національну страву планують доставити у зону АТО на святу вечерю.

У передріздвяний час в «Бункері-С» постійно кипить робота. Керівник волонтерської організації пані Марія, каже що останнім часом охочих допомагати чимало: «Дуже вдячні всім, хто приходить, хто допомагає продуктами. Повірте, ваша праця неоціненна. Приємно, що приходять не тільки жінки, а й чоловіки, а також дітвора. Всі допомагають. Спільними зусиллями вдається зробити дуже багато. Останню партію ми готували до святої вечері. Тож робили вареники з різними начинками. Залили смальцем, поскладали у лотки і все – на фронт. Сподіваємося, що нашим хлопцям сподобається».

Долучаються до благодійності також представники інших громадських організацій Тернополя.Вони збирають теплий одяг і речі першої необхідності. Все разом відправляють у зону АТО.