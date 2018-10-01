Тернопільські волонтери потурбувалися про тих, кому особливо потрібна підтримка

01/10/2018 Розмір тексту:

З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку волонтери благодійного фонду «Карітас» привезли гігієнічні набори важкохворим стареньким в хоспісі.

Нагадаємо, День людей похилого віку відзначають в усіх країнах світу. Волонтери наголошують: це можливість нагадати всім про людський обов’язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої, найвразливішої, найменш захищеної частини суспільства.

«Хочеться наголосити, що увага до старшого покоління, яке найбільш гостро потребує нашої турботи та підтримки, є дуже важливою не тільки в часи свят, а й щодня. Ми доклали нашу маленьку частину турботи: підготували 28 гігієнічних наборів для літніх пацієнтів Тернопільської обласної лікарні «Хоспіс», яка знаходиться у селі Плотича. Вручили ці подарунки саме в День людей похилого віку», – розповідає директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

Також директор благодійного фонду «Карітас», о. Андрій Марчук провів молебень для пацієнтів лікарні, а опісля, завітавши в кожну палату, поблагословив пацієнтів.

Софія Романська