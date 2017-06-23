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Тернопільські волонтери наголошують: військовим і далі потрібна допомога. ВІДЕО
23/06/2017 0
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Війна на Сході України триває і досі. Попри те, що військових почала краще забезпечувати держава, допомога їм все ж потрібна.
Медикаменти, засоби гігієни, чай, каву, зарядні пристрої, одяг, бензопили та інші речі потребують як військовослужбовці, так і добровольці, кажуть волонтери.
Деталі – в сюжеті ТВ-4.
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