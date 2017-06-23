Тернопільські волонтери наголошують: військовим і далі потрібна допомога. ВІДЕО

23/06/2017 Розмір тексту:

Війна на Сході України триває і досі. Попри те, що військових почала краще забезпечувати держава, допомога їм все ж потрібна.

Медикаменти, засоби гігієни, чай, каву, зарядні пристрої, одяг, бензопили та інші речі потребують як військовослужбовці, так і добровольці, кажуть волонтери.

Деталі – в сюжеті ТВ-4.