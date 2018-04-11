Тернопільські водії зможуть оплатити штраф банківською картою

11/04/2018 Розмір тексту:

Відтепер водії у Тернополі можуть оплатити штраф банківською картою. Автомобілі патрульних облаштували відповідними платіжними терміналами. Відтак зі штрафами можна буде не зволікати.

Упродовж року патрульні Тернополя склали понад 20 тисяч адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, – повідомляє обласне управління Патрульної поліції. Правоохоронці понад півроку реєструють протоколи в електронному вигляді. А віднедавна і штрафи можна сплатити на місці порушення.

«Водії, які порушили правила дорожнього руху, можуть оплатити штраф одразу на місці вчинення правопорушення. Це буде доступно всім користувачам банківських карт. Патрульні автомобілі вже обладнані необхідними платіжними терміналами. Якщо ж водій не має платіжної картки, він можете сплатити штраф у будь-якій банківській установі протягом п’ятнадцяти днів», – додають в обласному управління Патрульної поліції.

До слова, цим нововведенням в основному користуються іноземці.