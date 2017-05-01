Тернопільським водіям від сьогодні доведеться їздити по-новому

28/04/2017 Розмір тексту:

Набув чинності законопроект №4246 “Про внесення змін до статті 41 Закону України “Про дорожній рух (щодо пріоритетності транспортних засобів, що рухаються по колу)”.

Відповідний документ був опублікований у виданні “Голос України” 27 квітня 2017 року, повідомляє РБК Україна.

Відповідно до тексту закону, перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, буде надаватися транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Згідно з положеннями закону, він набирає чинності на наступний день після опублікування. Очікується, що введення такої норми зменшить аварійність на перехрестях, де організовано круговий рух.

Нагадаємо, 4 квітня Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №4246 “Про внесення змін до статті 41 Закону України” Про дорожній рух (щодо пріоритетності транспортних засобів, що рухаються по колу)”. При цьому спочатку документ підтримали за основу 242 парламентаря, але за пропозицією профільного комітету він був проголосований у цілому.

Президент України Петро Порошенко підписав його в середу, 26 квітня.