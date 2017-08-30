Тернопільські водії приєднаються до столичного автопробігу “на бляхах”

29/08/2017 Розмір тексту:

Шостого вересня у столиці пройде Всеукраїнський автопробіг щодо іноземних автомобілів. Приєднаються до дійства і тернопільські водії. Таким чином вимагатимуть спрощення процедури розмитнення європейських машин.

Ціни на автомобілі за кордоном більш привабливі для покупців, – констатують тернопільські водії. Однак розмитнення в Україні може сягати вартості машини, окрім цього громадяни нашої країни часто стикаються з корупцією на кордонах. Щоб привернути увагу до цієї проблеми у більшості обласних центрів відбулися автопробіги на європейських машинах. У Тернополі центральними вулицями проїхало понад двісті автомобілів із закордонними номерами. Більш масову акцію очікують у столиці, там зберуться водії з усіх регіонів України.

«Купівля машини у Європі – це більш доступно для громадян України, незважаючи на наші невисокі зарплати. Майже у всіх європейських країнах машини дешевші, ніж в нас. Але великою проблемою залишається дороге розмитнення, ця процедура в нас майже у десять разів дорожча. В нас дуже багато людей їздять на таких автомобілях без розмитнення. Але наша влада хоче прийняти закон, який обмежуватиме перебування закордонних атвомоблів. Тому ми організовуємо такі акції, щоб влада побачила, як багато в нас закордонних машин. Ми, як європейці, хочемо їздити на хороших автомобілях», – каже Ігор Долинний, представник ГО «Авто Євро Сила».

Нагадаємо, з користуванням іноземних автомобілів є чимало ризиків, які пов’язані з викраденням або ДТП.

Софія Романська