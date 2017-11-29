Тернопільські водії обурені цінами на бензин

29/11/2017 Розмір тексту:

Ціна бензину збільшується. Таку тенденцію простежують тернопільські водії упродовж місяця. Як наслідок – чимало власників автомобілів пересіли у громадський транспорт. Люди кажуть: їздити власною машиною стало надто затратно.

Тернополянин Ігор Барчук розповідає, що останні два тижні вирішив їздити маршрутками, а при необхідності користується послугами таксі.

«Я підрахував, зараз їжджу переважно маршрутками, кілька разів на тиждень користуюся таксі. І врешті витрачаю набагато менше, ніж на власний транспорт. Бензин подорожчав майже до тридцяти гривень. Я маю свою машину, але не їжджу нею через дорогий бензин. Як на мою думку, то не нормально, що в нас такі ціни на безин».

Ціна бензину підвищилася в усіх регіонах України. Нині бензин А-95 вартує 28-30 гривень за літр. При цьому значного коливання валюти наразі не спостерігається.

«Долар здорожчав трохи на початку осені. Але зараз ми бачимо, що ціна валюти коливається. Це не може бути основою причиною дорожчання бензину. Це пов’язано в основному через збільшення цін на нафту. Вона подорожчала десь місяць тому. І саме тоді ми помітили тенденцію щодо дорожчання бензину», – пояснює підприємець Михайло Балко.

Прогнози експертів щодо ціни бензину неоднозначні. Принаймні, до кінця року стабільної ціни не передбачають.

Софія Романська