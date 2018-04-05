Тернопільські вчителі фізкультури взяли участь у майстер-класі з чирлідингу

04/04/2018 Розмір тексту:

2 квітня в спортивній залі Української гімназії ім. І. Франка відбувся майстер-клас з чирлідингу в рамках реалізації у Тернополі спортивного руху «JuniorZ».

У заході взяло участь понад 50 вчителів фізичної культури та фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення, повідомляє прес-служба міської ради.

Під час семінару, який проводив координатор проекту президент Федерації чирлідингу та чірспорту України Андрій Боляк, учасники мали змогу засвоїти та спробувати базові рухи та акробатичні елементи даного виду спорту. Після завершення майстер-класу учасники отримали сертифікати.

Нагадаємо, що у березні очільник Тернополя Сергій Надал та лідер Спортивного руху «JuniorZ» Олександр Педан підписали меморандум про співпрацю та впровадження і популяризації нових видів спорту на уроках фізкультури у тернопільських школах, серед яких зазначається чирлідинг.