Тернопільські учні змагалися у написанні кращих творів про річницю утворення УПА. ФОТО

До участі запросили учнів усіх шкіл, а найкращих відзначили грамотами на грошовими винагородами.

Організаторами конкурсу виступили управління освіти і науки Тернопільської міської ради та обласна організація «Меморіал» імені Василя Стуса. Очолив журі координатор лабораторії обдарованої дитини Микола Николин.

– Конкурс приурочений до 75-ої річниці утворення УПА. Так, вони зродились великої години, патріоти України, віддані справі свого народу. Ці мужні люди у важкі часи визвольних змагань демонстрували зразки героїзму, можливостей і мужностей в ім’я воєн і незалежності України, – говорить голова обласної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Грицишин Антон.

38 учнів отримали грамоти за активну участь у конкурсі, а за 3-тє, 2-ге та 1-ші місця, школярів було нагороджено дипломами та грошовими призами, які забезпечив голова міської організації ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

– Будучи два роки на російсько-українській війні, мені доводилося бути у багатьох містах Сходу. І я на свої очі побачив, наскільки мало там приділяють увагу патріотичному вихованню. Не розумію, чому українськими називаються школи, де державну мову можна почути виключно на уроках української мови і літератури. Тому ми тут повинні тримати рівень нашого патріотичного виховання і саме такі конкурси є показником відданості і поваги героїзму наших предків, – переконаний Володимир Стаюра.