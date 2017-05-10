Тернопільські учні вибороли бронзу Чемпіонату України. ФОТО

10/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Протягом чотирьох днів з 05 по 08 травня 2017 року у м. Києві проходив  чемпіонат України з волейболу серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів (Шкільна волейбольна ліга).

Змагання проходили на базі спортивних споруд Міжнародної тенісної академії. В заході приймали участь команди загальноосвітніх навчальних закладів – переможці обласного етапу змагань. Тернопільську область представляла команда Тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №29. Вихованці тренера-викладача Тернопільської КДЮСШ №1 – Семотюка Н.П. здобули бронзові медалі чемпіонату, перше місце у команди із Львівської області, друге у Донецької області.

Загалом же у даних змаганнях у всіх вікових категоріях прийняло участь більше 600 учасників.

Всі витрати по участі команди у змаганнях забезпечило Управління у справах сім”ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Ви вже посадили картоплю?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,281 / 9.64m