Тернопільські учні вибороли бронзу Чемпіонату України. ФОТО

10/05/2017 Розмір тексту:

Протягом чотирьох днів з 05 по 08 травня 2017 року у м. Києві проходив чемпіонат України з волейболу серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів (Шкільна волейбольна ліга).

Змагання проходили на базі спортивних споруд Міжнародної тенісної академії. В заході приймали участь команди загальноосвітніх навчальних закладів – переможці обласного етапу змагань. Тернопільську область представляла команда Тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №29. Вихованці тренера-викладача Тернопільської КДЮСШ №1 – Семотюка Н.П. здобули бронзові медалі чемпіонату, перше місце у команди із Львівської області, друге у Донецької області.

Загалом же у даних змаганнях у всіх вікових категоріях прийняло участь більше 600 учасників.

Всі витрати по участі команди у змаганнях забезпечило Управління у справах сім”ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради.