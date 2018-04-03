Тернопільські тролейбуси приберуть до Великодня

– До Великодніх свят деякі Тролейбуси щастя святково оформимо. Першим сьогодні будемо прикрашати тролейбус “Україно моя вишивана”. Вироби для цього тролейбуса виготовили учні Тернопільської школи мистецтв. Вони і проявили велике бажання самі оздобити тролейбус своїми виробами. Фотозвіт буде після оформлення, – пише координаторка проекту Галина Полюга у Facebook.

Наразі містом курсує не один «Тролейбус щастя», повідомляють Тернополяни. На вулицях міста можна побачити тематичні тролейбуси: «Сім кольорів щастя», «Україна Єдина», «Україно моя вишивана», «Веселих свят», «Тернопіль романтичний». Також проїхатися можна «раритетним» тролейбусом «Ретро». Це стара машина – «Skoda 9Tr» 1982 року, яку перетворили в ексклюзивний транспорт Тернополя.

Нагадаємо, що цей проект створила кафедра інформатики ТНПУ ім. В. Гнатюка. Він змагався за звання найкращого соціального проекту України. Перший оформлений тролейбус на тему «Сім кольорів щастя» виїхав оздоблений на маршрут 24 травня 2014 року.