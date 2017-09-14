“Тернопільські театральні вечори. Дебют”: від класики до рок-опери

14/09/2017 Розмір тексту:

Від неділі до неділі, з 17 до 24 вересня, триватиме ювілейний, XV Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Цього року він присвячений 130-річчю Леся Курбаса.

Програма його насичена і різноманітна. Вистави проходитимуть на двох сценах драмтеатру та на сцені Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки. Свої роботи покажуть театральні колективи з Києва, Луцька, Рівного, Чернівців, Львова, Тернополя.

У фестивалі беруть участь не тільки академічні театри. Зі столиці приїдуть декілька театрів альтернативних. Кожен з них дивуватиме по-своєму. Так, «Дикий театр: театр, що провокує» покаже виставу «Бути знизу». Це вистава про жінок: про те, що дратує, тішить, пригнічує, знецінює; про те, якими вони бачать чоловіків і себе; про те, як могло б бути, і про те, як є. Режисер хоче розібратися де місце жінки в цьому світі: знизу, зверху чи є інші варіанти?

Із творчістю драматурга і режисера Павла Ар’є тернопільські шанувальники театрального мистецтва вже знайомі. Минулого року «Тернопільські театральні вечори» відкривала його п’єса «Слава Героям» у постановці тернопільського режисера В’ячеслава Жили. А тепер до уваги глядачів буде його жива історія «Кольори» над якою працювала Влада Бєлозоренко із театру «Золоті ворота». Постановка цікава тим, що у ній задіяні самі актриси. Кожна з них – це окремий колір: рожевий, помаранчевий, червоний, фіолетовий, чорний. В той же час – це суміш кольорів, різнобарв’я жіночих характерів і палітра темпераментів від юності до глибокої старості.

Перфомативний театр «Bedlam» покаже трагедію Фредеріко Гарсії Лорки «Криваве весілля». «Для нас не існує правил, систем та шаблонів, – говорять про свою театральну лабораторію молоді актори. – В кожному слові ми намагаємося відшукати закладені глибоко в підґрунті таємні знаки, що відчиняють двері пізнання. Нам потрібен глядач, який знаходиться в постійному пошуку безкомпромісної правди. Вірніше буде сказати, що ми не театр, а його тінь.».

Ще одну виставу про кохання покажуть актори незалежної творчої майстерні «сІнемАтографЬ». Вони взяли до роботи драму-феєрію Івана Карпенка-Карого, але перенесли у сучасність.

Та дивуватимуть публіку не тільки театри молоді і перфомативні. Так, Рівненський академічний обласний український музично-драматичний театр привезе до Тернополя рок-оперу «Біла ворона». Її автори – композитор Геннадій Татарченко та поет Юрій Рибчинський. Це історія про юну сміливу Орлеанську Діву Жанну д’Арк, яка змінила хід історії Франції та розпалила жагу до свободи у серцях багатьох. Це історія про те, як важливо бути небайдужим та дієвим учасником долі своєї країни, нехай ти навіть тендітна діва і проти тебе сильні світу цього! Важливо одне – залишатись не просто “білою вороною”, а мати “вибілену” душу, незаплямовані помисли, світлу мету, чисті руки і Бога у серці. Музику до вистави виконуватиме оркестр театру.

Окрім цього у програмі фестивалю ще багато цікавих вистав різних жанрів. Є драми, комедії, love-story, анекдот, казка. Тож кожен може вибрати собі щось до вподоби. Квитки на вистави можна придбати у касі театру. Коштують вони від 25 до 70 гривень.

Ольга Трач