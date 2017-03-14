Тернопільські студенти відзначили екзотичне свято фарб. ФОТО

14/03/2017 Розмір тексту:

Холі або фестиваль кольорів – популярне свято в Індії. Його також святкують в Непалі, Бангладеш, Пакистані, Шрі-Ланці та інших країнах, де є індійські діаспори. Фестиваль Холі зберігся до нашого часу практично в первинному вигляді. Згідно з сучасним дослідженням, фестиваль Холі має історію довжиною в дві тисячі років.

Цієї неділі, 12 березня, індійські студенти Тернопільського державного медичного університету відсвяткували Холі в одному з гуртожитків ТДМУ. Все відбулося яскраво і відповідно до традицій. Сьогодні в ТДМУ навчається понад 60 студентів з Індії.

«Це фестиваль кольорів, щастя і любові. Воно символізує перемогу добра над злом, прихід весни і завершення зими. Ми отримали можливість відсвяткувати Холі в Тернополі, зібравшись всі разом цього року. Ми обсипали один одного барвами і вітали кожного зі словами «Happy Holi». А вже увечері переодяглися у гарний одяг і мали спільну вечерю. Такі святкування дають можливість відчути єдність один з одним, більше цінувати свою культуру і бути до неї причетними за тисячі кілометрів далеко від дому. Всі студентам з Індії і індійцям в світі бажаємо щасливого свята Холі. Адміністрації університету висловлюємо подяку за підтримку і сприяння», – зазначив президент Асоціації студентів Індії Аршбір Сандху (Arshbeer Sandhu).

Зазвичай, свято триває кілька днів, а дати, коли вся Індія перетворюється на різнобарвну веселку, щороку змінюються. Окрім релігійного підґрунтя, у цього свята є і практичні сторони: навесні частішають застуди, а обсипання лікувальними порошками з трав знижує рівень захворювань.

Вважається, що обсипання фарбою повинно принести щастя. Чим більше фарби на одязі, тим більше хороших побажань спрямовано на адресу людини. Холі вважається єдиним у році дитячим «святом непослуху». По вулицях блукають всіх можливих забарвлень корови і собаки. У фарбі все – будинки, машини, люди… У повітрі переливається на сонці яскравий пил. В Індії, де весь рік діють найсуворіші соціальні закони, на Холі можна облити фарбою костюм чиновника чи штовхнути в калюжу вченого брахмана.

Фестиваль кольорів – це торжество на честь Крішни та його розваг з простими, віруючими в нього людьми. Це одне з небагатьох свят в Індії, коли жителі не намагаються одягати своє найкращє вбрання, а навпаки, одягаються в скромне та просте, оскільки існує велика імовірність, що воно буде забруднене фарбами.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.