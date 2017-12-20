Тернопільські студенти та учні на мить повернули самотніх стареньких у молодість

20/12/2017 Розмір тексту:

Різдвяні свята несуть особливий настрій. Це період, коли кожного переповнюють почуття добра, прощення, любові та поваги одне до одного. Родинна атмосфера, передчуття свята панують в повітрі і цим хочеться ділитися. Цієї пори творити добро, ділитися радістю особливо доречно, тим паче із тими, хто почувається обділеним, покинутим, самотнім – тими, хто поруч із нами.

В рамках традицій, що панують в колективі викладачів та студентів кафедри «Соціальної педагогіки і соціальної роботи» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, у передріздвяний час реалізовано чимало творчих проектів на благо тих, хто цього потребує. А недавно – і ще один. 14 грудня в рамках проекту «Старість в радість» студенти-майбутні соціальні працівники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка спільно із викладачами та ученицями 11 класу Тернопільського Навчально-Виховного комплексу “Школи-Ліцею №6 ім. Н. Яремчука” завітали до підопічних Петриківського обласного геріатричного пансіонату для того, щоби від щирого серця привітати людей похилого віку із святами, що наближаються. Краплинку добра, радості, відчуття свята, можливість згадати молодість подарували гості свята жителям геріатричного будинку.

У залі панував святковий настрій, кожен поринув в щемкі спогади… Андріївські вечорниці в дусі українських традицій занурили глядачів у їхню молодість, у спогади того як вони парубкували, гуляли, влаштовували вечорниці, гадали і ворожили. Колядки, віншування – нагадали про Різдвяні свята, що наближаються.

На завершення зустрічі студенти, учні та викладачі привітали усіх присутніх із святами, що наближаються та поколядували на славу. Із словами вдячності і запрошенням відвідати їх знову звернулися до гостей жителі геріатричного будинку. А для того, щоб здивувати молоде покоління – організували для них майстер клас із виготовлення різдвяних іграшок із паперу.