Тернопільські студенти печуть пряники для бійців АТО

24/12/2017 Розмір тексту:

Студенти професійно-технічних навчальних закладів Тернополя у період Новорічно-Різдвяних свят взялися випікати пряники для українських воїнів.

Першу партію печива у зону АТО відправили перед святом Миколая. Наразі хлопці та дівчата наполегливо працюють, щоб забезпечити українських бійців солодощами на Різдвяні свята.

Студенти випікають імбирні та медові пряники, які можуть довго зберігатися.

«Рецепт нескладний. Але треба чітко дотримуватися технології, щоб печиво могло довше бути свіжим. Ми печемо, тоді прикрашаємо, запаковуємо, формуємо партії та відправляємо у зону АТО. Хлопці нам дякують, присилають зворотні листівки. Це приємно. Але наразі роботи багато. Бо попереду свята, а ми хочемо в цей період забезпечувати наших захисників різноманітними смаколиками» – каже студентка Альона Макух.

До слова, студенти готують печиво з власних продуктів. Тож вони готові прийняти допомогу і від жителів краю.

Софія Романська