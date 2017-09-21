Тернопільські студенти не зможуть їздити у маршрутках і тролейбусах за півціни?

21/09/2017 Розмір тексту:

В міській раді нарікають, що ректори університетів не сприяють у оформленні заяв щодо отримання студентами “Картки тернополянина” у своїх навчальних закладах.

Учні та студенти матимуть знижку на проїзд в громадському транспорті 50%, повідомляє “20 хвилин“.

– Є проблеми з оформлення електронного квитка “Соціальна картка тернополянина” в наших ВНЗ, – повідомив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський. – Два тижні тому ми направили листи на ім’я ректорів університетів, щоб вони все ж таки сприяли у оформленні заяв щодо отримання студентами електронних квитків. Але я маю дані, що керівництво надзвичайно погано реагує, щоб допомогти студентам їздити в пасажирському транспорті зі знижкою. Щодо шкіл, то в них ситуація з цим трохи краща.

Нагадаємо, з 1 жовтня проїзд у маршрутці коштуватиме 5 грн, а в тролейбусі 4 грн. А з 1 січня – 6 грн у маршрутках та 5 грн у тролейбусах, якщо розраховуватись готівкою. Для тих, хто має картку тернополянина, вартість проїзду залишиться та сама.

Проте, більшість тернополян не встигнуть отримати “Соціальну картку тернополянина” до 1 жовтня, коли зросте вартість проїзду.

– Треба повідомляти, що через небажання керівництва ВНЗ студенти будуть їздити за завищеними тарифами, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Студенти мають право на пільгу з міського бюджету, і якщо вони її не отримують, нехай нарікають на керівництво своїх університетів. Мають картку – мають пільги. Не хочуть оформляти – це їхнє право, ніхто нікого не змушує.

Нагадаємо, в міській раді повідомляли, що школярі та студенти можуть отримати картку тернополянина у своїх навчальних закладах, ЖЕКу, ЦНАПі або в управлінні соцполітики.

Понад 21 тисяча тернополян вже подали заявки на отримання “Картки тернополянина”.