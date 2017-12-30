Тернопільські студенти-історики сплели понад тисячу квадратних метрів маскувальних сіток
Студенти історичного факультету педагогічного університету тільки за один семестр сплели понад тисячу квадратних метрів маскувальних сіток. До слова, вони займаються цим від початку антитерористичної операції.
Студенти плетуть маскувальні сітки у вільний від навчання час. Хлопці та дівчата займаються цим добровільно та абсолютно безкорисливо.
«Нам подобається це робити. Адже цим ми допомагаємо нашим воїнам. Це наш вклад у боротьбу за нашу державу», – каже студентка Анна Сеньків.
Батьки деяких студентів служать у зоні АТО. Відтак запалу до робити над маскувальними сітками у них хоч відбирай. «Насправді нас захоплює, як вони працюють над цими сітками. Деякі з них жертвують власні гроші, щоб придбати матеріали. Також вдячні викладачам, які підтримують в них цю ініціативу. Воїни передають всім вітання і дуже дякують за маскувальні сітки», – каже волонтер Степан Гутор.
За словами волонтерів, сітками, які сплели тернопільські студенти, можна покрити понад дві сотні одиниць військової техніки.
Софія Романська
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