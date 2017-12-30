Тернопільські студенти-історики сплели понад тисячу квадратних метрів маскувальних сіток

30/12/2017 Розмір тексту:

Студенти історичного факультету педагогічного університету тільки за один семестр сплели понад тисячу квадратних метрів маскувальних сіток. До слова, вони займаються цим від початку антитерористичної операції.

Студенти плетуть маскувальні сітки у вільний від навчання час. Хлопці та дівчата займаються цим добровільно та абсолютно безкорисливо.

«Нам подобається це робити. Адже цим ми допомагаємо нашим воїнам. Це наш вклад у боротьбу за нашу державу», – каже студентка Анна Сеньків.

Батьки деяких студентів служать у зоні АТО. Відтак запалу до робити над маскувальними сітками у них хоч відбирай. «Насправді нас захоплює, як вони працюють над цими сітками. Деякі з них жертвують власні гроші, щоб придбати матеріали. Також вдячні викладачам, які підтримують в них цю ініціативу. Воїни передають всім вітання і дуже дякують за маскувальні сітки», – каже волонтер Степан Гутор.

За словами волонтерів, сітками, які сплели тернопільські студенти, можна покрити понад дві сотні одиниць військової техніки.

Софія Романська