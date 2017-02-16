Тернопільські студенти допомагають хворим дітям

16/02/2017 Розмір тексту:

«Діти для дітей», – під такою назвою організували благодійну акцію тернопільські студенти. Разом із викладачами вони підготували концерт і благодійний ярмарок, де продавали різноманітні солодощі та домашню випічку.

Завдяки активності тернопільських студентів для дитячого інфекційного відділення міської лікарні закупили постільну білизну. Загалом долучилося до благодійної акції кілька сотень студентів. Організатори заходу планують започаткувати у Тернополі марафон благодійності у рамках акції «Діти для дітей».

«Дуже вдячні студентам за ініціативу, за те, що організували та взяли активну участь у благодійному ярмарку. Дівчата самостійно готували солодощі, випічку. За це їм окреме спасибі. Завдяки одному ярмарку виручили достатню суму, щоб закупити 40 подушок, 80 наволочок, 40 наматрасників. Відтепер у дитячих палатах буде гарна білизна. Але потреба у білизні все ще актуальна. Тому благодійні акції будуть продовжуватися. Будемо вдячні за будь-яку ініціативу», – каже директор благодійного фонду «Частинка добра» Оксана Редьква.

Організували благодійний ярмарок студенти технічного коледжу. Вони сподіваються, що наступні заходи благодійності будуть більш масовими. Волонтери кажуть: завдяки таким ярмаркам вдається вирішувати чимало проблем.