Тернопільські студенти будуть ходити на пари у вишиванках

11/10/2017 Розмір тексту:

Тиждень української вишиванки розпочали студенти тернопільського вишу. До чотирнадцятого жовтня вони відвідуватимуть заняття в національному одязі.

Ініціювали проведення такої акції студенти Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

«Ми вирішили привернути увагу до національного одягу, а також акцентувати на піднятті патріотизму серед молодого покоління. Це дуже святково, урочисто і красиво, коли студенти почали масово одягати вишиванки на звичайні заняття. Триватиме акція до кінця тижня. В рамках акції передбачено ще багато цікавих заходів. Ми також заохочуємо, щоб студенти інших вишів до нас приєднувалися», – каже студентка Софія Гук.

Студенти технічного університету також взялися за організацію благодійних ярмарків випічки. Зібрані кошти підуть на потреби потребуючих жителів області.

Софія Романська