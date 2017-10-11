Тернопільські студенти будуть ходити на пари у вишиванках
Тиждень української вишиванки розпочали студенти тернопільського вишу. До чотирнадцятого жовтня вони відвідуватимуть заняття в національному одязі.
Ініціювали проведення такої акції студенти Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
«Ми вирішили привернути увагу до національного одягу, а також акцентувати на піднятті патріотизму серед молодого покоління. Це дуже святково, урочисто і красиво, коли студенти почали масово одягати вишиванки на звичайні заняття. Триватиме акція до кінця тижня. В рамках акції передбачено ще багато цікавих заходів. Ми також заохочуємо, щоб студенти інших вишів до нас приєднувалися», – каже студентка Софія Гук.
Студенти технічного університету також взялися за організацію благодійних ярмарків випічки. Зібрані кошти підуть на потреби потребуючих жителів області.
Софія Романська
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