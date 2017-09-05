Співробітники СБУ затримали двох терористів “ЛНР”

05/09/2017 Розмір тексту:

З району проведення антитерористичної операції повернулася група оперативників УСБУ в Тернопільській області, які протягом чотирьох місяців несли бойове чергування неподалік лінії розмежування.

Під час зустрічі з військовослужбовцями начальник обласного Управління Віталій Найда подякував підлеглим за успішне виконання поставлених перед ними завдань, відзначивши позитивні результати їхньої оперативної роботи. Зокрема, завдяки успішній реалізації контррозвідувальних заходів зведеною групою затримано та передано слідству двох терористів «ЛНР». Також оперативниками зведеного загону викрито протиправну діяльність трьох жителів Луганщини, які посягали на територіальну цілісність і недоторканність України, попереджено проникнення на територію, контрольовану урядом України, низки агентів-інформаторів так званого «МГБ ЛНР», задокументовано протиправну діяльність 54 бойовиків.

«Виконуючи надскладні завдання Служби безпеки на територіях, які найбільше зазнають ворожих посягань, відстоюючи незалежність та суверенітет України як у відкритому протистоянні із загарбниками, так і в прихованій боротьбі, своєю щоденною працею ви наближаєте день нашої перемоги. Дякую вам за сумлінне виконання службових обов’язків, наполегливість та професіоналізм», ‒ звернувся до бійців керівник обласного УСБУ.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області