Тернопільські школярі зробили Сіркові “Happy Гав”. ФОТО

22/10/2017 Розмір тексту:

Тернопільські школярі долучилися до Всеукраїнської акції «Happy Гав для Сірка». Вони зібрали для безпритульних тварин чимало корму, круп і ліків. Гуманітарну допомогу передали до «Ноєвого ковчегу».

Благодійна акція «Happy Гав для Сірка» триває у різних регіонах України. Проте у Тернополі долучилися до неї чи не наймасовіше.

«Ми щиро дякуємо і школярам, які активно приєдналися до акції, і педагогам. Зокрема до цієї акції активно приєдналися такі навчальні заклади: «ТСШ №7, ТНВК «Школа-колегіум патріарха Йосифа Сліпого», ТСЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ТСЗОШ з поглибленим вивченням економіки, ТНВК «Школа-медичний ліцей», а також представники інших закладів. Ми зібрали достатньо корму для наших тваринок. Також дякую батькам, які виховують таких чуйних діток», – відзначила волонтер ТОГО Аліна Кошельовська.

Тернопільські волонтери заохочують дітей і далі допомагати безпритульним тваринам.

Софія Романська