Тернопільські школярі знялися у фантастичному фільмі. ВІДЕО

10/01/2018 Розмір тексту:

У мережі з’явився тизер українського фантастичного сімейного фільму про пригоди хлопчика і пса-супергероя – «Фокстер & Макс». Головні ролі у фільмі виконали дванадцятирічні діти з Тернополя – Богдан Козій та Віталія Турчин. У широкий прокат картина вийде восени 2018 року.

Режисером фільму виступає Анатолій Матешко, який відомий українцям завдяки картинам «День народження Буржуя», «Трубач» та інші.

За сюжетом, школяр Макс знаходить балончик з нано-фарбами, і малює графіті собаки. Несподівано, намальоване хлопцем графіті оживає і перетворюється в собаку-наноробота з суперможливостями. Про це дізнається небезпечний злочинець, який починає за ними полювати. Крім безлічі девайсів, шпигунських гаджетів і балакучих надсучасних роботів, в кадрі покажуть улюблені і знайомі місця Києва, зазвучить сучасна українська музика. Картина не дасть глядачеві занудьгувати – тут і перегони на автостраді, і захоплюючих погоні з елементами паркуру, і екстремальні сцени на даху багатоповерхівки.

«Це кіно про дружбу, перш за все. Головні герої – хлопчик Макс і його нанотехнологічних робот Фокстер, який може перетворюватися на справжню собаку. У фільмі буде багато елементів екшену, а також драми і комедії», – кажуть продюсери фільму.

«Наша історія про те, як хлопчик випадково “приручає” штучний інтелект, і навколо нього починається справжня пригодницька колотнеча», – ділиться режисер Анатолій Матешко.

Виробництвом фільму «Фокстер & Макс» займається кінокомпанія «Prоnto Film», продюсери стрічки – Максим Асадчий та Катерина Копилова. Над сценарієм фільму працювали канадський сценарист Скотт Паризьен і Анастасія Матешко.

Фільм знятий на замовлення Держкіно. Бюджет стрічки становить понад 40 млн. гривень, 90% з яких були надані державою. Прокат фільму не обмежиться тільки України – як поділилися продюсери, вже є домовленості зі словацьким дистриб’ютором і ведуть переговори з чехами, поляками і болгарами.