Тернопільські школярі нарешті зможуть виспатися досхочу

26/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільські школярі з наступного тижня, 27 березня, ідуть на щорічні весняні канікули.

Передбачено тиждень канікул з понеділка, 27 березня, до понеділка, 3 квітня. Проте фактично школярі матимуть дев’ять днів відпочинку, включно з вихідними 25-26 березня, повідомляє Галас.

В області тривалість канікул залежить від навчальних закладів, які самостійно можуть визначати, які дні робити вихідними. Деякі школи, як повідомили в Управлінні освіти й науки Тернопільської ОДА, щоб не навчатися під час великодніх свят, відпрацьовуватимуть заняття або по суботах, або під час загальновстановлених канікул.

Нагадаємо, навчання у школах розпочалося 1 вересня й триватиме до 26 травня. Загальна тривалість цього навчального року складе 273 дні, з яких 165-ть – навчальні, а 108 – канікули, вихідні та свята.