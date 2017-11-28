Тернопільські школярі дружать з “королевою спорту”

28/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільські школярі брали участь у змаганнях з легкої атлетики. В обласному центрі запровадили спеціальну програму під назвою «Дитяча легка атлетика», до якої приєдналося 184 учні з різних шкіл Тернополя.

Змагання відбувалися у залі для спортивних ігор ТНПУ ім. В. Гнатюка. Юні легкоатлети демонстрували швидкість і спритність в різних естафетах: «метання спису», «метання диску», «формула-1», «біг із стійками та бар’єрами», «драбинка», «хрестик».

«Змагання були досить насиченими та динамічними. Радує те, що так багато дітей виявило бажання брати участь, змагатися. Це насправді важливо прищеплювати дітям любов до спорту. Суддівська бригада була сформована зі студентів факультету фізичного виховання Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка.

Підрахувавши результати у всіх випробуваннях переможцями і призерами ІІ міського фестивалю за програмою «Дитяча легка атлетика» стали команда Тернопільської загальноосвітньої школи №24 – перше місце, друге місце завоювали представники ЗОШ №3, а третє місце посіла команда Тернопільської спецшколи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов», – розповів президент Федерації легкої атлетики Тернопільської області Валерій Єднак.

Фіналістів змагань відзначали за системою загального заліку. Це дало змогу обрати найсильніших.

Софія Романська