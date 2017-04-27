Тернопільські школи повернуться до дванадцятирічки

27/04/2017 Розмір тексту:

Реформа освіти, яку реалізовують в Україні передбачає повернення до дванадцятирічного навчання. Однак зміни реалізовуватимуть нескоро. Планується, що у загальноосвітніх школах України дванадцятий клас з’явиться аж у 2029-му році.

Реформа загальноосвітньої школи стартує в Україні з наступного навчального року, – про це заявив заступник міністра освіти України Павло Хобзей, який взяв участь у засіданні колегії ОДА.

«Вже конкретні зміни у середній школі розпочнуться з 2023, і лише в 2029 році в Україні з’явиться 12-ий клас. Наразі багато уваги приділяється опорним школам, їхньому розвитку. Адже хочеться, щоб діти отримували якісну освіту. Також в процесі – оптимізація малокомплектних шкіл, де навчається по кілька десятків учнів. Хочу наголосити, що рішення щодо закриття таких шкіл має узгоджуватися з громадами», – відзначив посадовець.

Наразі в області нараховують п’ятнадцять опорних шкіл, ще п’ять у процесі реорганізації. Малокомплектні школи не закриватимуть відразу, їх реорганізовуватимуть поступово, – запевняють в управлінні освіти і науки ОДА. Але за попередніми прогнозами, з наступного навчального року малокомплектних шкіл в регіоні значно поменшає. Оскільки чисельність учнів зберігає тенденцію до зменшення.

Софія Романська