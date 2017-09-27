Тернопільські рятувальники вирушили на Вінничину, де вибухають склади з боєприпасами

27/09/2017 Розмір тексту:

26 вересня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області вирушили на допомогу підрозділам Служби порятунку, що працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу міста Калинівка, що знаходиться у Вінницькій області.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на вищевказаному складі боєприпасів. Підрозділами ДСНС ліквідовано загоряння 4 житлових будинків, що виникло внаслідок влучання боєприпасів, станом на 08:00 евакуйовано близько 30 000 чоловік.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 чоловік та 149 одиниць техніки. Від ДСНС — 195 чоловік та 49 одиниць техніки, у тому числі 1 літак АН-32П, від Національної поліції 270 чоловік та 60 одиниць техніки, Нацгвардія – 136 чоловік та 20 одиниць техніки, від Міністерства оборони України — 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних танки, від ВАТ «Укрзалізниця» 3 пожежних потяга. Крім того, від Міністерства охорони здоров’я працює 30 медиків та 10 автомобілів швидкої допомоги.

До місця події направлено 20 піротехнічних розрахунків ДСНС чисельністю 98 чоловік та 48 одиниць техніки. Приведено в готовність 30 пожежних розрахунків чисельністю 150 чоловік.