Тернопільські рятувальники попереджають про небезпеку

13/12/2017 Розмір тексту:

Управління ДСНС України у Тернопільській області попереджає громадян, які планують поїздки до західних областей, про ймовірну небезпеку.

За даними українського Гідрометцентру, у зв’язку зі сніготаненням та очікуваними опадами у вигляді дощу, 12-14 грудня продовжуватиметься ріст рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута, Сірету, річках Закарпаття на 0,2-1,5 м, на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип’яті на 0,2-0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву.

На річках Закарпаття (у створах водпостів) р.Латориця (Мукачеве), Уж (Ужгород) можливий вихiд води на заплаву, на р.Латориця (Чоп) утримання значного шару води на заплаві, на нижніх ділянках р.Боржава підтоплення автодороги Шаланки-Великі Ком’яти, сільськогогоспоодарських угідь ряду сіл Іршавського, і Виноградівсього районів.